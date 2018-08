Homem morre atropelado duas vezes na EN18

Célia Domingues Hoje às 17:26 Facebook

Um homem de 33 anos foi atropelado por uma viatura na madrugada de quarta-feira, no Canhoso, no concelho da Covilhã. Um segundo veículo não conseguiu desviar-se do corpo e alertou as autoridades.

O primeiro condutor não parou e colocou-se em fuga. Na sequência do primeiro atropelamento, outra viatura não conseguiu evitar um segundo atropelamento e passou por cima da vítima mortal, Bruno Santiago, por volta da uma da manhã. Terá sido este condutor a alertar as autoridades, que estão a investigar o caso, da presença do corpo.

O funeral realiza-se na quinta-feira, no Canhoso.