GNR prende donos de café por tráfico de droga em Vila do Conde

Um casal, ela com 57 e ele com 67 anos, foram detidos pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Matosinhos por suspeitas de traficar droga num café de que são proprietários, na freguesia de Azurara, em Vila do Conde.

Os investigadores da GNR realizaram buscas no estabelecimento, mas também nas residências dos detidos, o que permitiu apreender centenas de doses de haxixe, para além de dinheiro, assim como mais de 700 maços de tabaco ilegal, que também seria vendido no café.

Os dois detidos foram levados, esta quarta-feira, ao Tribunal de Matosinhos para serem ouvidos em primeiro interrogatório judicial, por um juiz de instrução criminal.