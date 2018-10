GNR reformado detido por pornografia de menores

JN Hoje às 11:23 Facebook

Um militar da GNR reformado foi detido pela Polícia Judiciária por pornografia de menores, na zona de Loulé. O homem, de 58 anos, tinha ficheiros de conteúdos pornográficos envolvendo menores, no computador.

De acordo com um comunicado da PJ de Faro, foi no âmbito de uma investigação e no decurso de uma busca domiciliária que "detetou-se, nos sistemas informáticos utilizados pelo suspeito, diversos ficheiros, de fotografias e vídeos, com conteúdo pornográfico, envolvendo menores de 14 anos".

A detenção ocorreu no âmbito de uma investigação tutelada pelo Ministério Público de Loulé, precisa a PJ.

O militar reformado, residente em Loulé, vai ser levado a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação processuais tidas por adequadas.