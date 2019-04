GNR salva 15 cães vítimas de maus-tratos todos os meses

Inês Banha Hoje às 12:39 Facebook

A GNR resgatou, em média, 15 cães por mês desde que a lei que criminaliza os maus-tratos a animais entrou em vigor, em outubro de 2014.

Segundo dados fornecidos ao JN pela instituição. no total, foram recolhidos até ao final de fevereiro deste ano, 771 canídeos, 278 dos quais no distrito de Setúbal. Em segundo lugar, surge o do Porto, com 106 casos, e, em terceiro, o de Faro, com 48. Houve ainda 339 pessoas multadas por não cumprirem o seu dever de cuidadores.

Em todo o país e só em março e abril deste ano, foram resgatados pelos menos mais 46 cães. O número global será, ainda assim, superior, uma vez que não estão aqui incluídas nem outras espécies, nomeadamente gatos e pássaros, nem áreas patrulhadas pelas PSP, que não disponibilizou dados em tempo útil.