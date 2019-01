GNR trava invasão de loja no Carregado

Hoje às 14:43 Facebook

Cerca de 30 indivíduos invadiram esta quinta-feira uma loja do "Campera Shopping Outlet", no Carregado, obrigado à intervenção da GNR, que levou oito deles para o posto por suspeitas de furto. O grupo terá tentando criar confusão para conseguir levar bens de uma loja de desporto.

O incidente deu-se no início desta quinta-feira, quando três dezenas de jovens entraram na loja da marca Nike, no shopping. Perante a confusão gerada, aparentemente com o intuito de furtar material, os responsáveis da loja alertaram a GNR que cercaram os jovens. Dos cerca de 30 indivíduo, mais de 20 foram identificados e oito deles detidos por estarem na posse de bens furtados no estabelecimento.