GNR trava onda de furtos de jantes no Grande Porto

O Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Matosinhos deteve um indivíduo, de 22 anos, suspeito de dezenas de furtos de jantes nos concelhos de Matosinhos, Maia, Vila do Conde, Gondomar e Trofa.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, a GNR também constituiu como arguidos outros dois homens, com 25 e 37 anos, suspeitos de serem cúmplices do detido. Um deles será recetador de jantes furtadas.

O indivíduo poderá ser responsável pela onda de furtos de jantes que se tem verificado nas últimas semanas entre Matosinhos e Vila do Conde.

Para já, os investigadores da GNR recuperaram oito jantes, quatro furtadas a um Renault, em Castelo de Maia. Também foram apreendidas ferramentas que permitiam ao indivíduo furtar as jantes de forma célere e discreta.

As apreensões foram realizadas em buscas domiciliárias nas zonas da Maia e de Gondomar.

O detido vai ser ouvido por um juiz de instrução criminal esta sexta-feira.