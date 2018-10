GNR trava onda de furtos em Vila do Conde

Alexandre Panda e Roberto Bessa Moreira Hoje às 17:55 Facebook

O Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Matosinhos deteve um indivíduo, de 30 anos, suspeito de inúmeros furtos em veículos perpetrados na zona de Vila do Conde.

O homem, também indiciado por posse de arma proibida e tráfico de estupefacientes, estava na posse de cocaína e heroína, quando da sua detenção. Durante as buscas, os investigadores da GNR apreenderam ainda um aerossol de defesa, um veículo e diversas peças automóveis, para além de ferramentas e máquinas de bricolage e ainda diverso material informático, de comunicação e têxtil.

O indivíduo foi levado ao Tribunal de Matosinhos, que decretou a prisão preventiva.

Segundo o JN apurou, a investigação começou em agosto último, numa altura em que dezenas de carros estacionados junto às praias de Vila de Conde foram alvo de furto. Num dos casos, foram levados cartões de multibanco do interior de uma viatura, que o assaltante acabou por usar posteriormente, o que permitiu à GNR chegar à sua identificação. Tratava-se de um toxicodependente, residente, juntamente com a namorada, na cave da casa dos pais, situada na freguesia de Árvore, também no concelho de Vila do Conde. O agora detido conta já com três condenações, por condução sem habilitação legal, roubo e furto, mas em todas contou com a suspensão da pena de prisão.

Na busca feita pelos militares à habitação de Árvore foram encontradas várias doses de heroína e cocaína, o que leva a GNR a suspeitar que o ladrão de carros dedicava-se ainda ao tráfico de droga.

Sujeito a primeiro interrogatório judicial, o detido foi colocado em prisão preventiva e vai aguardar julgamento na cadeia de Custóias.