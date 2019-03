GNR vê automobilista a deitar lixo na via e descobre meio quilo de droga

Salomão Rodrigues Hoje às 10:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois homens foram detidos pela GNR, domingo, depois de terem sido vistos a atirar lixo para a via, quando estavam no trânsito devido a um acidente. Autoridades constataram que a dupla estava a tentar livrar-se de cerca de meio quilo de haxixe

A brigada de trânsito da GNR encontrava-se a resolver problemas de trânsito relacionados com um acidente que tinha acabado de ocorrer no acesso à autoestrada A32, em Santa Maria da Feira, no domingo.

Ao verem os militares da GNR, os ocupantes de uma viatura que se aproximou do acidente lançaram um objeto através da janela do pendura para a rua.

O ato foi presenciado por um dos militares da Divisão de Trânsito da GNR da Feira que se dirigiu aos ocupantes para os alertar para o crime que incorriam ao lançar objetos para a via pública.

Ter-se-á apercebido do nervosismo dos ocupantes da viatura e decidiu verificar o conteúdo do objeto lançado para o exterior. Veio a verificar que se tratava de cerca de meio quilo de haxixe.

Os dois homens, de 20 e 21 anos, foram detidos. Mais tarde foram, ainda, efetuadas buscas domiciliárias em casa dos suspeitos, em São João da Madeira.

Presentes a tribunal, ficaram obrigados a apresentações periódicas às autoridades.