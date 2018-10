Greve de guardas prisionais adia julgamentos e inviabiliza visitas a presos

Teixeira Correia Hoje às 12:36, atualizado às 12:48 Facebook

A greve de três dias dos guardas prisionais está a fazer "mossa" nos tribunais portugueses. Em Beja, motivou o adiamento do julgamento de um preso preventivo acusado de um crime de tráfico de estupefacientes.

O detido não foi transportado pelos guardas prisionais desde o Estabelecimento Prisional para o tribunal da cidade, o que inviabilizou o julgamento. Uma situação que também já tinha ocorrido em Braga, que decorre de não estarem previstos serviços mínimos.

O arguido já foi condenado no Tribunal de Beja a quatro anos e oito meses de prisão, pelo mesmo crime, uma pena que transitou em julgado em 15/01/2012 e que cumpriu até 12/01/2015. Foi também condenado pelo Tribunal de Setúbal, numa pena de três anos e seis meses de prisão, também por um crime de tráfico de estupefacientes, que anda não transitou em julgado.

Neste último processo, o arguido esteve sujeito à medida de prisão preventiva e foi restituído à liberdade em 14/03/2018, doze dias antes da prática do crime pelo qual começava hoje a ser julgado. O julgamento foi marcado para o próximo dia 30 de outubro.

Também as visitantes dos familiares aos presos não se vão realizar durante os três dias da paralisação.

Os guardas prisionais iniciaram à meia-noite uma greve de três dias, decidida pelo Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP) e vai juntar-se na sexta-feira à paralisação da função pública.

De acordo com o SNCGP, a greve prende-se "com a necessidade de defender os direitos da classe e reivindicar o compromisso assumido pela tutela quanto à revisão do estatuto profissional".

Em Portugal, há cerca de quatro mil guardas prisionais distribuídos por 50 estabelecimentos prisionais.

No caso do Estabelecimento Prisional de Beja trabalham pouco mais de meia centena de guardas para uma população de 220 presos, entre preventivos e condenados.