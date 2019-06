Greve dos funcionários judiciais adia Operação Marquês

Inês Banha Hoje às 14:33 Facebook

A audição da quinta e última testemunha de defesa do ex-primeiro-ministro José Sócrates na instrução da Operação Marquês foi adiada devido à greve dos oficiais de justiça, agendada para esta sexta-feira.

Durante a tarde, iria ser ouvido Fernando Serrasqueiro, secretário de Estado no primeiro governo do socialista (2005-2009). Irá agora depor a 3 de julho.

Os funcionários judiciais cumprem esta sexta-feira o segundo de cinco dias alternados de paralisação, em protesto contra a forma como o Governo lhes vai integrar no ordenado um suplemento de 10%, o que, no entender do sindicato, representa uma "redução efetiva do vencimento".

De acordo com o Sindicato dos Funcionários Judiciais, os oficiais de justiça irão estar igualmente em greve, em todo o país, a 2, 4 e 12 de julho. Não foram decretados serviços mínimos.

Sócrates está acusado, no total, de 31 crimes de, entre outros, corrupção passiva para titular de cargo político e branqueamento de capitais.

O Ministério Público imputou, ao todo, 188 crimes de natureza económico-financeira a 28 arguidos. A fase de instrução da Operação Marquês, destinada a apurar se existem indícios suficientes para o processo seguir para julgamento, começou no final de janeiro, no Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, e ainda não tem data para terminar.