Greve na PJ prolonga-se até final de abril

Alexandre Panda Hoje às 16:03 Facebook

Twitter

Partilhar

A Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária (ASFIC/PJ), que promoveu uma greve às horas extraordinárias e prevenções, assim como uma paralisação diária rotativa, decidiu prolongar a greve até finais de abril.

A greve tinha sido decretada não só pela ASFIC mas também pela Associação Sindical dos Seguranças e a Associação Sindical dos Funcionários Técnicos e Administrativos, Auxiliares e Operários da PJ, que reivindicam uma revisão do Estatuto das Carreiras da PJ e da lei orgânica, para além de um reforço de recurso humanos e materiais.

"Esta decisão decorre da total desconsideração para com os funcionários desta instituição, demonstrada pelos principais decisores políticos - Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças - que continuam a tentar manietar estes profissionais", explica a ASFIC, em comunicado.

A greve irá aplicar-se a todo o trabalho "a prestar em unidades de prevenção fora do horário normal" entre os dias 6 de março e 30 de abril. Também "foi aprovada a repetição do modelo inicial de greve, no qual cada uma das três associações sindicais da PJ vai parar uma hora por dia" adianta a ASFIC.

"Os governantes, que deviam ser os principais interessados em ter uma Polícia Judiciária forte e bem apetrechada, esquecem-se do principal ativo desta agência de investigação: os profissionais que arriscam a vida no exercício das respetivas funções. Talvez não lhes interesse, da mesma forma que nunca interessou aos anteriores Governos", afirma Ricardo Valadas, presidente da ​​​​​​​ASFIC-PJ.