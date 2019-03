Grupo armado usa marreta para assaltar banco em Lousada

Fernanda Pinto e Roberto Bessa Moreira Hoje às 18:53 Facebook

Assaltantes disparam um tiro no interior da dependência para amedrontar os cerca de dez funcionários. Em poucos dias este é o segundo assalto com o mesmo método.

Quatro homens encapuzados e armados assaltaram, na tarde desta quarta-feira, um banco situado no centro da vila de Lousada. O grupo chegou a disparar um tiro para o ar no interior da dependência bancária antes de roubar uma quantidade de dinheiro ainda por apurar e fugir.

Não se registaram feridos.

Poucos minutos para roubar o dinheiro

Segundo o JN apurou, os assaltantes chegaram à dependência do Millennium BCP, na Praça da República, pelas 16.30 horas, num carro de cor escura. De imediato, três dos elementos abandonaram a viatura e dirigiram-se ao banco, onde, com uma marreta, começaram por partir as portas de vidro de acesso ao balcão. Aí, um dos ladrões disparou para o ar, enquanto os comparsas ameaçaram os cerca de dez funcionários que se encontravam no local. Depois, e sempre de forma muito rápida, recolheram o dinheiro possível perante o olhar de medo dos trabalhadores.

Segundo fonte da GNR, "numa questão de minutos" os três assaltantes regressaram ao carro que os esperava em frente à porta do banco e fugiram para parte incerta.

A GNR permanece no local, mas a investigação do assalto passará para a dependência da Polícia Judiciária.

Segundo assalto em 16 dias

Este assalto aconteceu 16 dias após um outro em tudo semelhante, ocorrido em Gandra, Paredes. Nessa localidade, que dista cerca de 25 quilómetros da vila de Lousada, um grupo encapuzado e armado também recorreu, por volta da mesma hora, a uma marreta para partir os vidros das portas de uma dependência do Millennium BCP.

Em seguida, ameaçaram, da mesma forma, os funcionários e fugiram num automóvel que os aguardava à porta. Este carro seria encontrado, poucas horas após o assalto, a arder, numa mata de Gandra.