Grupo familiar de traficantes começou a ser julgado em Beja

Dois irmãos, um deles menor de idade, um tio e a companheira do mais velho dos manos, estão entre os sete arguidos, com idades compreendidas entre os 17 e os 45 anos, todos naturais e residentes em Moura, que começaram a ser julgados, esta segunda-feira, no Juízo Criminal de Beja, acusados em co-autoria de terem cometido um crime de tráfico de estupefacientes.

Sobre quatro dos arguidos a moldura penal é agravada e um deles está ainda acusado de um crime de detenção de arma proibida. Cinco dos sete arguidos estão em prisão preventiva. Os estudantes das Escolas Secundária e Profissional de Moura, eram o "público-alvo" do grupo que se dedicava à venda de estupefacientes junto aos estabelecimentos de ensino.

O grupo foi detido em três ocasiões. Os cinco primeiros, incluindo a mulher que estava grávida e o menor, em março de 2018, alguns dias depois um sexto elemento, e em finais de maio, o elemento mais velho do grupo, funcionário da Câmara de Moura, tio do chefe do grupo, que funcionava com o "armazenista" do estupefaciente.

O cérebro do grupo ao nível da venda, Fábio, tinha como colaboradores o irmão, Filipe, o mais novo dos arguidos, e a companheira, Elsa, e aproveitava o facto do seu local de trabalho ser muito movimentado, o posto de combustível da Galp, em Moura, para "abastecer" revendedores e consumidores. Só entre 17 de outubro e de 2017 e 18 de março de 2018, os elementos do NIC da GNR que investigavam o grupo, presenciaram diretamente na gasolineira 50 "abastecimentos" de Elsa a Fábio, para "assegurar que o mesmo teria sempre haxixe em seu poder para garantir as transações".

António, o funcionário camarário, servia de depositário das elevadas quantidades de haxixe adquiridas pelo grupo. Quando foi detido, o arguido tinha na sua habitação 9.268 doses de haxixe.

Aos traficantes que se dedicavam também ao cultivo de canábis, foram apreendidas estufas e manuais e outros produtos que por via postal, eram comprados em Espanha.

O trio tinha como "público-alvo" a população estudantil da cidade de Moura, daí que a maioria das 40 testemunhas de acusação arroladas sejam estudantes menores de idade. A investigação da GNR durou nove meses e para desmantelar o grupo foram levadas a cabo onze buscas, sete domiciliárias e quatro não domiciliárias.

Material apreendido

Estupefacientes: 11.985 doses de haxixe, 69 doses de cocaína, dois quilos de liamba e 848 doses, 39 plantas e 7 sementes de canábis.

Material: quatro estufas, equipadas com sistema de iluminação, ventilação, rega gota a gota, vasos e relógios temporizadores e duas balanças de precisão.

Armas: duas armas de fogo e doze armas brancas

Dinheiro: 1.610 euros em numerário

Outros bens: dois veículos automóveis, cinco telemóveis e quatro computadores