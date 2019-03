Rede internacional usava navio cruzeiro para transportar droga até ao Funchal

Hoje às 13:22 Facebook

A Polícia Judiciária anunciou, esta segunda-feira, a detenção de 12 pessoas (seis homens e seis mulheres de várias nacionalidade) que faziam parte de uma organização internacional de tráfico de droga. A rede usava o Funchal, na ilha da Madeira, como ponto estratégico de distribuição de cocaína por via aérea.

Numa operação que contou com o apoio da PSP, a Polícia Judiciária deteve, no domingo, suspeitos em vários pontos do Funchal, aprendendo o equivalente a 200 mil doses individuais de cocaína com elevado estado de pureza.

Outros elementos da mesma rede estavam a bordo de um navio cruzeiro da companhia MSC, com origem nas Caraíbas, de onde traziam a droga até Portugal.

Segundo explica a PJ em comunicado, o objetivo da rede seria transportar a droga até à Madeira por via marítima, sendo depois distribuída por via área, pelos elementos que se encontravam na ilha, até outros pontos da Europa. A polícia salienta a colaboração da empresa de cruzeiros no desenrolar da operação.

Os suspeitos, com idades entre os 20 e os 52 anos, serão às autoridades judiciárias competentes, para aplicação de medida de coação.