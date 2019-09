Guarda de férias suicida-se no posto em Sines

R. B. M. Ontem às 22:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Um militar da GNR suicidou-se, este domingo, com a arma de serviço, nas instalações da Unidade de Controlo Costeiro de Sines.

Segundo o JN apurou, o Cabo começou a gozar um período de férias no final da semana passada, mas dirigiu-se ontem ao posto da GNR, onde a arma de serviço tinha ficado guardada. Já na posse da pistola, o militar disparou sobre si próprio, no interior do quartel da Guarda, acabando por morrer na sequência dos ferimentos sofridos.

Com 50 anos, o militar deixa mulher e um filho de 10 anos.