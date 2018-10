Roberto Bessa Moreira Hoje às 09:53 Facebook

Homem de 41 anos foi apanhado a passar cocaína e heroína a toxicodependentes. Suspeito pode voltar ao trabalho na cadeia.

Um guarda prisional colocado na cadeia de Paços de Ferreira foi detido em flagrante a vender droga diretamente a toxicodependentes, junto a um local de Penafiel conotado com o tráfico e consumo de cocaína e heroína. É a segunda vez que fica indiciado por tráfico. Apesar disso, o guarda prisional, de 41 anos, foi libertado pelo juiz de instrução criminal, após um interrogatório judicial. E poderá continuar a desempenhar a sua profissão.

A detenção ocorreu no âmbito de uma investigação levada a cabo pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Penafiel.

Conhecedores de que as imediações do Hospital Padre Américo e alguns locais recônditos da Zona Industrial 1 de Penafiel eram frequentadas por consumidores e traficantes de droga, os militares montaram, nos últimos dias, um esquema de vigilância, que permitiu identificar um homem a vender cocaína e heroína.

De imediato, o traficante foi abordado pelos militares do NIC e surpreendido na posse de várias doses de droga. Pouco depois, e enquanto era revistado, o homem confessou aos colegas que era guarda prisional, de serviço na cadeia de Paços de Ferreira, mas que estava a cumprir um período de baixa médica.

Já detido, o guarda foi alvo de buscas na sua residência, localizada no concelho de Paredes, durante as quais foram encontradas e apreendidas mais doses de cocaína e heroína destinadas a traficar. Foi a segunda vez que este guarda prisional se viu envolvido no tráfico de droga. Antes, também fora indiciado pela PSP do Porto num caso de venda de estupefacientes fora da cadeia.

Obrigado a ir à GNR

Levado para os calabouços do posto de Penafiel, o guarda prisional passou a noite de ontem detido e, já da parte da manhã, foi transportado ao Tribunal do Marco de Canaveses, para ser sujeito a primeiro interrogatório. No final, o juiz de instrução criminal decidiu libertá-lo e obrigá-lo, como medida de coação, a apresentações semanais no posto da GNR de Paredes. O magistrado optou ainda por não aplicar qualquer medida acessória, o que permite que o traficante possa continuar a trabalhar na prisão de Paços de Ferreira logo que deixe de ser considerado clinicamente inapto para o trabalho.

Mais casos de tráfico

Este é mais um caso de guardas prisionais ligados ao tráfico de droga. Em junho último, um dos elementos colocados no Hospital Prisional São João de Jesus, em Caxias, foi detido por ser suspeito de integrar uma rede, com cerca de 20 pessoas, que introduzia droga e telemóveis naquela cadeia.

Em abril passado, também foi detido um guarda do Estabelecimento Prisional de Braga. Com 46 anos, foi apanhado pela PSP, em flagrante delito, com droga, quando chegava a Braga e se preparava para iniciar mais um turno de serviço naquela zona prisional. Natural dos Açores e residente em Barcelos, este guarda era investigado pela PSP há cerca de um ano, tendo sido surpreendido pouco depois com 25 gramas de haxixe, suficientes para 127 doses.

Pormenores

Zona de tráfico

As imediações do Hospital Padre Américo, em Penafiel, são um local frequentado por vários toxicodependentes e conhecido como zona de tráfico de droga.

Fiscalização aperta

A GNR de Penafiel tem vigiado frequentemente os locais conotados com o tráfico de droga, incluindo as zonas industriais do concelho.

Guardas detidos

Doze guardas prisionais estiveram detidos, em 2016, por crimes de tráfico de droga, corrupção passiva e ativa, extorsão, burla, sequestro e posse de arma proibida.