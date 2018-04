Há 90 automóveis assaltados por dia

NUNO SILVA Hoje às 00:40 Facebook

Twitter

Distrito do Porto lidera o ranking com um terço das participações registadas no ano passado.

Todos os dias, 90 viaturas são alvo de assaltantes em Portugal, sendo o distrito do Porto o mais fustigado, com um terço dos casos. A média resulta do somatório de todas as participações feitas no ano passado por furtos - dos veículos em si, de objetos deixados no seu interior e das próprias peças, como jantes - e por carjacking, este mais residual.

