Há cada vez mais jovens vítimas de chantagem sexual

São adolescentes seduzidos pelo amor ou aliciados por outros motivos que partilham com outros jovens fotografias ou vídeos em poses eróticas e acabam enredados numa teia de chantagem sexual.

A vergonha leva a maior parte a calar-se e a sujeitar-se à vontade de antigos namorados, por exemplo, que usam os conteúdos íntimos para forçá-los a enviar mais fotos ou a ter relações sexuais. Ameaçam publicar as imagens em redes sociais ou sites de pornografia. É na Linha Internet Segura, da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), que procuram ajuda e respostas. E são cada vez mais. Hoje arranca uma campanha nacional de sensibilização.

Raramente se queixam às autoridades, não só por temerem ver a sua vida e a sua intimidade expostas, mas também porque sentem culpa por terem aceitado enviar as imagens que os deixaram reféns. A maioria fica à mercê da chantagem, sem procurar ajuda.

Em janeiro, a APAV lançou a Linha Internet Segura, que presta apoio telefónico ou online, de forma anónima e confidencial, a crianças, jovens, pais e professores. Os técnicos têm verificado o crescimento da procura de ajuda de adolescentes e de denúncias de conteúdos pornográficos envolvendo menores.

Ex-namorados

As queixas chegam de todo o país e o grosso das vítimas tem entre 15 e 18 anos. "Temos tantas raparigas como rapazes alvo de chantagem sexual. Aquilo que notamos é que as raparigas são, regra geral, vítimas deste tipo de chantagem no fim de uma relação amorosa. Uma adolescente acaba com o relacionamento e o namorado, como forma de chantagem ou também de retaliação, ameaça ou publica as fotos de cariz sexual da ex-namorada", explicou, ao JN, Ricardo Estrela, 29 anos, responsável pela Linha Internet Segura da APAV.

