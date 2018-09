Há cinco crianças por dia vítimas de crimes sexuais

Roberto Bessa Moreira Hoje às 00:40 Facebook

Em cada dia dos primeiros seis meses do ano, cinco crianças foram vítimas de crimes sexuais.

O número é revelado pela Polícia Judiciária (PJ) que, no mesmo período, investigou 1518 casos relacionados com abuso e coação sexual, lenocínio, pornografia, prostituição ou violação, mais de metade dos quais sobre menores. No âmbito destes processos, foram realizadas 123 detenções. Lisboa, Porto e Aveiro são os três primeiros distritos de uma lista negra que percorre todo o país.

