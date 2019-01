Hacker dos e-mails suspeito de espiar governantes

Alexandre Panda e António Soares Hoje às 09:07 Facebook

Tentativas de intrusão iguais aos casos da Doyen e do Benfica detetadas em vários ministérios. Governantes também foram alvos.

Rui Pinto, o pirata informático detido na Hungria, onde aguarda decisão sobre a extradição para Portugal por causa do caso Football Leaks, é suspeito de ter tentado espiar o Governo e governantes portugueses. Vários ataques informáticos que tiveram por alvos ministérios estão agora a ser investigados pela Polícia Judiciária (PJ). Os indícios apontam para o jovem de Gaia que também terá atacado o Benfica.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, as autoridades detetaram que substanciais tentativas de "exfiltração de dados" visaram e-mails trocados entre governantes, incluindo ministros e secretários de Estado, e outros decisores do Estado. As autoridades desconhecem se os ataques tinham alvos pré-definidos ou se eram aplicados de forma aleatória.