"Hipótese de recondução nunca me foi colocada", diz Joana Marques Vidal

Joana Marques Vidal considerou, esta sexta-feira de manhã, que é "saudável" chegar ao final do mandato ainda com trabalho por fazer, por que é sinal de que "não cristalizou", numa primeira reação ao anúncio de que Lucília Gago a vai substituir como Procuradora-Geral da República. Garante ainda que nunca lhe colocaram a hipótese de se manter no cargo.

"A hipótese de recondução nunca me foi colocada", revelou Marques Vidal aos jornalistas, na Torre do Tombo, em Lisboa, salientando o "funcionamento normal do processo" da sua substituição.

Sobre o que conseguiu alcançar durante os seis anos no cargo, salienta a modernização do Ministério Público, mas sublinha que ainda há muito por fazer, o que considera "saudável", por ser sinal do que "não cristalizou" no cargo.