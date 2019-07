Homem abusava de meninas com 8 e 11 anos desde 2017

JN Hoje às 11:39 Facebook

A Polícia Judiciária, através do DIC de Portimão, identificou e deteve um homem de 43 anos pela presumível autoria de vários crimes de abuso sexual de crianças, perpetrados desde 2017, em Lagos.

Segundo um comunicado emitido esta quarta-feira pela PJ, as vítimas são "duas meninas, atualmente com 8 e 11 anos de idade, com quem o arguido mantinha relações de proximidade familiar e de vizinhança".

Os factos tiveram lugar no interior da própria habitação do agressor, quando este se encontrava sozinho com cada uma das crianças.

O detido, de 43 anos de idade e operário da construção civil, irá ser apresentado a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.