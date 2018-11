Homem acompanhado da filha atropela e abandona a mulher gravemente ferida

Hoje às 15:10 Facebook

Um homem foi detido depois de ter atropelado a mulher, deixando-a ferida com gravidade. No momento do incidente, o homem seguia na viatura com a filha.

Em comunicado, a GNR avança que deteve um homem de 38 anos, por violência doméstica, na terça-feira. O militares apuraram que o suspeito atropelou dolosamente a companheira, de 25 anos, com a sua viatura pessoal, deixando-a ferida com gravidade no pavimento sem lhe prestar qualquer tipo de auxílio.

No momento do atropelamento, o suspeito seguia no veículo acompanhado pela filha menor da vítima.

O detido, já com antecedentes criminais por condução ilegal, ofensas à integridade física simples e ofensas à integridade física qualificada, foi presente, no dia 21 de novembro, a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste - Sintra, no qual foi acusado por um crime de violência doméstica, homicídio qualificado na forma tentada e sequestro, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.