Homem acusado de cinco crimes de violação em Faro

29 Maio 2018 às 18:11 Facebook

Twitter

O Ministério Público (MP) acusou um homem de 19 anos por quatro crimes de tentativas de violação e um crime de violação consumada, na cidade de Faro, no Algarve, anunciou esta terça-feira a Procuradoria da Comarca de Faro.

De acordo com a acusação, citada pela procuradoria, entre junho e outubro de 2017, o arguido, por volta da meia-noite, perseguiu mulheres que passavam sozinhas, geralmente, na zona da Avenida Calouste Gulbenkian, na capital algarvia, com o propósito de as violar.

"Nuns casos agarrou-as, manietou-as e ameaçou-as com uma faca. Numa das ocasiões conseguiu violar a vítima. Nas restantes, as vítimas conseguiram fugir ou o arguido fugiu com a aproximação de alguém", referiu a procuradoria.

O inquérito foi dirigido pelo MP da 1.ª secção de Faro do Departamento de Investigação e Ação Penal, com a coadjuvação da diretoria do sul da Polícia Judiciária.