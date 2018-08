Homem acusado de tentativa de homicídio em Gondomar

07 Maio 2018 às 17:04 Facebook

O Ministério Público acusou um homem de tentar matar outro no exterior de um café em Gondomar, no Porto, em novembro de 2016, divulgou esta segunda-feira a Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto.

O arguido está, agora, acusado de um crime de homicídio qualificado na forma tentada, refere a PGD.

De acordo com a acusação, citada na nota da procuradoria, a 27 de novembro de 2016, por volta das 3.30 horas, no exterior de um café em São Pedro da Cova, Gondomar, onde decorrera uma festa, o homem aproximou-se da vítima e com um objeto metálico corto-perfurante desferiu-lhe um golpe no lado esquerdo do abdómen.

"A vítima só não morreu devido à pronta intervenção médica, tendo sido alvo de intervenção cirúrgica de urgência", salienta a PGD.