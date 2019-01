Homem agredido por irmão com objeto cortante em Ílhavo

Salomé Filipe Hoje às 23:32 Facebook

Um homem, de 50 anos, foi agredido com um objeto cortante, este sábado, cerca das 21.30 horas, na Gafanha de Aquém, em Ílhavo.

As suspeitas da autoria do crime apontavam, ao início da madrugada, para um irmão da vítima, com quem a mesma vive e que tem antecedentes criminais.

A agressão terá sido causada por desavenças familiares e desconhece-se se aconteceu dentro da habitação de ambos ou na via pública, mas os bombeiros de Ílhavo acabaram por encontrar a vítima no passeio, junto a uma padaria.

O homem foi transportado, em estado grave, com ferimentos nas costas, para o hospital de Aveiro. A GNR tomou conta da ocorrência.