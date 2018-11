Homem aos tiros lança o pânico nas Caxinas

Reis Pinto Hoje às 17:50 Facebook

A Polícia deteve, na tarde deste domingo, nas Caxinas, em Vila do Conde, um homem, de 47 anos, que lançou o pânico na Rua da Praia ao efetuar diversos disparos no interior de um prédio e, depois, na rua.

O incidente ocorreu, cerca das 12 horas, na Rua da Praia, quando o homem, que estaria alcoolizado, entrou num prédio e desatou aos tiros contra o teto, lançando o pânico entre os moradores, que chamaram a Polícia.

Entretanto, o homem saiu e andou pela rua a disparar para o ar, obrigando dezenas de pessoas, incluindo crianças, a procurarem refúgio em prédios ou estabelecimentos comerciais.

O homem fugiu de carro, sendo perseguido pela PSP, que ainda efetuou um disparo de intimidação para o ar, embora ele tivesse prosseguido a fuga. Mas acabou por parar, sendo detido. Na sua posse tinha uma pistola do calibre 6.35, com quatro munições no carregador.