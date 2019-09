Homem apanhado a regar plantas de canábis no quintal

Hoje às 17:18 Facebook

A GNR deteve um homem de 27 anos, em flagrante delito, por cultivo de estupefacientes no concelho da Covilhã.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, o Comando Territorial de Castelo Branco esclareceu que a detenção foi realizada na segunda-feira e que esta ação também permitiu a apreensão de 30 plantas de canábis em diferentes estados de maturação, além de diverso material de apoio ao cultivo.

"Na sequência de uma investigação que decorria há cerca um mês, os militares detetaram uma plantação de canábis num terreno agrícola, nas traseiras da residência do suspeito. No decorrer das diligências, os militares localizaram a referida plantação, que se encontrava dissimulada entre árvores de fruto, o que culminou na detenção do seu proprietário, no momento em que este se encontrava a regar as plantas", é referido.

Segundo a informação, o detido será presente hoje a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial da Covilhã para aplicação das medidas de coação.