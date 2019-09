Homem armado com faca rouba 13 mil euros a condutora em Avintes

Roberto Bessa Moreira Hoje às 15:08 Facebook

Vítima estava no interior de carro estacionado na rua e na posse de milhares de euros. GNR tenta identificar assaltante

Um homem armado com uma faca roubou, na manhã desta segunda-feira, cerca de 13 mil euros a uma condutora. O assalto aconteceu em Avintes, Vila Nova de Gaia, quando a vítima estava ao volante de um carro estacionado. A dona do dinheiro foi esfaqueada numa perna, mas o ferimento não é grave.

Segundo o JN apurou, passavam poucos minutos das 11 horas desta segunda-feira quando tudo aconteceu. A mulher, de 40 anos, estava no interior de um automóvel estacionado na rua do Futebol Clube de Avintes e foi surpreendida com a chegada de um indivíduo que entrou na viatura e apontou uma faca à vítima.

Esta ainda terá tentado resistir ao assalto e foi atingida com um golpe da faca que o ladrão empunhava. No entanto, não conseguiu evitar que o assaltante lhe retirasse os cerca de 13 mil euros que guardava e fugisse a pé.

À GNR, a condutora, que alertou as autoridades logo após a fuga do ladrão, não explicou a razão para estar na posse daquela quantidade de dinheiro. Disse, somente, que não conhecia o autor de um assalto, que está a ser investigado pelos militares.