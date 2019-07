Alexandra Lopes* Hoje às 12:11 Facebook

Dois indivíduos armados e encapuzados assaltaram na manhã desta segunda-feira, um cliente que estava a efetuar um depósito numa dependência bancária em Nogueiró, Braga.

Os assaltantes, armados com uma shotgun e um revolver, fugiram depois num BMW.

A dependência bancária foi encerrada e um cliente que estava no interior teve que receber assistência médica.

A GNR do Sameiro e a PJ do Porto já estão no local a fazer diligências.

*com Joaquim Gomes