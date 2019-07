Homem atingido a tiro num estofador em Viseu

Sandra Ferreira Ontem às 22:41 Facebook

Um homem foi alvejado no braço, ao final desta terça-feira, na rua do Coval, em Viseu. Autoridades afirmam que a vítima está livre de perigo. PJ está a investigar.

Segundo Vítor Rodrigues, comandante da PSP de Viseu, o indivíduo encontrava-se, por volta das 18.30 horas, no interior de um estofador. "Levou um tiro no braço e foi socorrido no hospital de Viseu, estando livre de perigo", adiantou.

A PSP, que tomou conta da ocorrência, não conseguiu identificar o atirador quando chegou ao local.

A Polícia Judiciária de Coimbra encontra-se a investigar o caso.