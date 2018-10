Homem "babysitter" em prisão preventiva por abuso sexual de criança

Hoje às 16:21 Facebook

Um homem, auxiliar de educação no ensino básico e "babysitter", foi detido e ficou em prisão preventiva pela prática de quatro crimes de abuso sexual de criança, informou esta terça-feira o Ministério Público.

Segundo adianta a Procuradoria-geral Distrital de Lisboa (PGDL), o arguido, de 31 anos, ficou em prisão preventiva após interrogatório judicial por se considerar existir perigo de continuação do crime criminosa.

Os abusos sexuais foram cometidos entre 2017 e setembro deste ano, no decurso da atividade de "babysitter" do arguido em locais onde era chamado a desempenhar tais funções.

As investigações prosseguem no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, com a coadjuvação da Polícia Judiciária.