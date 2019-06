Dois baleados e um esfaqueado durante discussão junto a discoteca em Santa Maria da Feira

Salomão Rodrigues e Reis Pinto Hoje às 08:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois homens foram baleados e um esfaqueado, na madrugada deste sábado, durante uma discussão junto da discoteca Alma, em Nogueira da Regedoura, Santa Maria da Feira.

Os disparos e o esfaqueamento ocorreram em consequência de uma contenda que terá envolvido cerca de 20 pessoas.

Um dos feridos, com 35 anos, foi atingido na zona da perna com um tiro. Foi assistido no local pelo INEM e depois de estabilizado levado para o Hospital S. Sebastião, em Santa Maria da Feira. O outro foi conduzido ao Hospital de Santo António, no Porto.

Durante os confrontos, o carro de um homem, residente no Porto, foi atingido a tiro, tendo ficado com um vidro partido. O condutor dirigiu-se, algum tempo depois, à Urgência do Hospital de S. João para receber tratamento a um golpe numa das mãos, que terá sido provocado por uma faca ou navalha.,

A GNR esteve no local, sendo depois a investigação ficado a cargo da Polícia Judiciária.