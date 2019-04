Homem baleado em discussão relacionada com futebol

Paulo Lourenço Hoje às 21:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 36 anos sofreu ferimentos ligeiros numa perna, após ser baleado por um outro indivíduo junto a um café da Praça Paiva Couceiro, em Lisboa. Fonte policial adiantou ao JN que a agressão terá sido motivada por uma discussão relacionada com futebol.

De acordo com a fonte policial contactada pelo JN, o caso ocorreu um pouco antes das 18 horas, envolvendo dois homens junto à Pastelaria Titó.

Segundo testemunhas no local contaram à polícia, um dos homens disparou sobre o outro, com uma pistola de 7.65 mm e pôs-se em fuga num automóvel ligeiro de passageiros.

O motivo da contenda terá sido o futebol, apesar de ter ocorrido antes ainda do começo do jogo entre o Sporting e o Vitória de Guimarães, que se disputou no Estádio de Alvalade.

A vítima foi conduzida ao Hospital de São José, mas foi considerado ferido ligeiro.

A PSP esteve no local e tomou conta da ocorrência, mas o suspeito continua a monte.