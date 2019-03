Homem constituído arguido por balear cão em Soure

Hoje às 17:18 Facebook

Um homem de 58 anos foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência por alegadamente ter infligido maus tratos a animais, em Soure, distrito de Coimbra, anunciou esta sexta-feira a GNR.

De acordo com uma nota do Comando Territorial da GNR em Coimbra, enviada esta sexta-feira à agência Lusa, um homem foi constituído arguido, na quinta-feira, por "suspeita da prática do crime de maus tratos a animais, na localidade de Soure".

O arguido, que, entretanto, ficou "sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência", terá baleado um cão que invadiu um terreno do qual ele será proprietário.

A detenção do suspeito ocorreu no âmbito de uma "investigação por maus tratos a animais, que decorre termos no Departamento de Investigação e Ação Penal de Coimbra.

Um canídeo ter-se-á introduzido "num terreno alheio e, alegadamente, o proprietário do terreno baleou-o gravemente", refere ainda GNR.

Dando cumprimento a dois mandados de busca domiciliária, militares da GNR, através do Núcleo de Investigação de Crimes e Contraordenações Ambientais, apreenderam, ainda no âmbito da mesma operação, duas caçadeiras, 36 cartuchos e uma cartucheira em cabedal.