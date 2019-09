Homem de 49 anos e jovem de 17 abusavam de irmãos menores

JN Hoje às 12:24 Facebook

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, deteve na Ilha de São Miguel, um homem de 49 anos e um jovem de 17 anos, pela presumível prática de crimes de abuso sexual de crianças, sobre dois irmãos, com 10 e sete anos.

Segundo um comunicado da PJ, os agressores acolheram temporariamente a família das vítimas em sua casa, o que facilitou a prática dos atos sexuais pelos quais foram agora detidos.

Os dois homens foram apresentados a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicadas as medidas de coação de apresentações periódicas e de proibição de contactos com as vítimas.