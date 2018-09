Homem de 61 anos abusava sexualmente de crianças em café e na rua

JN 05 Junho 2018 às 12:23 Facebook

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, identificou e deteve um homem de 61 anos, suspeito de abuso sexual de crianças, no Seixal.

De acordo com uma nota enviada às redações, o homem terá abusado sexualmente de três crianças, com idades compreendidas entre os três e os 13 anos, entre o início do verão do ano passado e março deste ano. Os crimes foram cometidos na via pública e num café que o homem frequentava.

O suspeito tem um "vasto passado criminal por idênticas práticas" e vai ser submetido ao primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação adequadas, lê-se na nota.