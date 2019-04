Homem de 62 anos atingido com tiro no peito no Pinhal Novo

Rogério Matos Hoje às 18:02, atualizado às 20:12 Facebook

Um homem de 62 anos foi atingido com um tiro no peito, esta quinta-feira, em casa, no Pinhal Novo.

O agressor, homem com 86 anos, foi detido pela GNR, que está a investigar o caso. A vítima foi transportada para o Hospital de São José e encontra-se em estado crítico.

Em causa estará um conflito entre ambos. O agressor surpreendeu o vizinho quando este chegou a casa, no segundo andar do Bloco A da Avenida Capitães de Abril, no Pinhal Novo, às 17 horas. Disparou um tiro de revólver que atingiu a vítima no peito e saiu pela axila. Ferido, desceu as escadas do prédio e caiu à porta, onde foi assistido primeiramente por vizinhos e depois pelos bombeiros do Pinhal Novo.

Ao local acorreram a GNR, bombeiros e VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) do Hospital de São Bernardo, com um total de oito veículos e 18 elementos.