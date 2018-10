Homem de 75 anos esfaqueado em Viana do Castelo

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 16:18, atualizado às 16:47 Facebook

A Polícia Judiciária de Braga está a investigar uma agressão, em várias partes do corpo, com arma branca a um homem de 75 anos, em Vila Nova de Anha, Viana do Castelo.

Segundo as primeiras informações do Comando Territorial da GNR de Viana, há dois suspeitos da agressão ocorrida cerca das 14.40 horas na avenida da Ribeira de Anha, perto da praia do Rodanho.

A GNR foi alertada para o caso cerca das 15.20 horas, sendo que de seguida foi chamada ao local a PJ de Braga. A vítima, considerada ferido grave, foi atingida num olho, no tórax e no abdómen.