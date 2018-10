Homem de 75 anos suspeito de atear incêndio em Viana do Castelo

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:58 Facebook

Um homem de 75 anos é suspeito de ter ateado um incêndio ao início da tarde desta sexta-feira em Chafé, Viana do Castelo.

O alerta foi dado por populares da freguesia. Fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo declarou aquela força de segurança foi alertada, cerca das 13.50 horas, após a situação ter sido comunicada por habitantes da localidade via 112.

"Quando a patrulha chegou ao local, alguns populares indicaram o homem como suspeito de ter ateado um incêndio numa parcela de terreno. Foi chamada a Polícia Judiciária, por ser da sua competência, e a GNR aguardou no local, até que esta chegou, cerca das 16.40 horas", informou a fonte, referindo que o caso ficará entregue à PJ, que, após efetuar diligências, determinará ou não a detenção do suspeito.