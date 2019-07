Homem detido após esfaquear ex-companheira na cabeça e barriga

Ivo Neto Hoje às 09:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem, de 51 anos, foi detido, em Óbidos, por violência doméstica contra a ex-companheira de 46 anos.

De acordo com uma nota da GNR, o suspeito terá esfaqueado "na zona abdominal e cabeça a sua ex-companheira". Depois do ataque, ameaçou os familiares da vítima e abandonou o local. Foi-lhe aplicada a medida de coaão de prisão preventiva.

"Os militares acabaram por conseguir abordar o suspeito nas traseiras da estação de serviço da A8, procedendo à sua detenção", explica a GNR.

O homem, que foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Leiria, na segunda-feira, manteve uma relação com a mulher entre 2003 e 2017, sendo recorrente a prática de violência física, psicológica e as ameaças de morte.

Em situação irregular em Portugal desde 2016, o suspeito estava a cumprir pena suspensa de prisão de dois anos, "com proibição de contato por qualquer meio com a vítima e afastamento da sua residência em Coimbra", pelo mesmo tipo de vítima contra a mesma vítima.