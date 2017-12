Ana Peixoto Fernandes Hoje às 13:48, atualizado às 14:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 46 anos foi detido, esta quinta-feira, cerca das 22.50 horas, quando agredia e ameaçava a mulher de 45 anos, em plena via pública, em Ponte de Lima.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, o episódio de violência doméstica envolvendo o casal, ocorreu na Via Foral Dona Teresa, em Feitosa, tendo o marido sido detido em flagrante delito.

O homem ficou detido no posto da GNR de Ponte de Lima e está, esta sexta-feira, a ser ouvido pelo Tribunal local.