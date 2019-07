Alexandra Lopes Hoje às 14:55 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP de Famalicão deteve um indivíduo de 34 anos, a assaltar um estabelecimento comercial na avenida D. Afonso Henriques.

As suspeitas de furto foram comunicadas aos agentes que se deslocaram ao local, e conseguiram intercetar o indivíduo no interior do referido estabelecimento já com uma televisão e um suporte. Foi lhe ainda apreendida uma faca de cozinha.

O indivíduo já está referenciado pelas autoridades pela prática de furtos.