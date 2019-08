Homem detido pela PSP por esfaquear familiar

R.P. Hoje às 12:06 Facebook

A PSP deteve, na Póvoa de Santa Iria, em Vila Franca de Xira, um homem, de 26 anos, que esfaqueou um familiar no abdómen, após discussão na rua. Vítima está em estado grave.

Os agentes foram alertados para a existência de um homem esfaqueado e a rápida intervenção permitiu intercetar o suspeito perto do local dos incidentes. O detido havia-se cruzado na rua com a vítima, seu familiar, entraram em confronto direto, tendo o suspeito desferido um golpe perfurante no abdómen do opositor.

De acordo com a Polícia "o indivíduo entregou-se voluntariamente" assim que viu o carro-patrulha assumindo-se de imediato como autor das agressões. Na mão ainda tinha a faca com a qual tinha golpeado a vítima.



Quando os agentes se deslocaram depois ao local da agressão a vítima já estava a ser assistida pelas equipas de emergência e socorro. Foi encaminhada para o Hospital de Vila Franca de Xira, onde foi submetida a uma intervenção cirúrgica dada a gravidade dos ferimentos.