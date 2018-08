Homem detido por abusos sexuais a menina em Penacova

Hoje às 15:59 Facebook

Um homem de 45 anos foi detido pela presumível autoria de crimes de abuso sexual de que foi vítima, na zona de Penacova, uma rapariga atualmente com 14 anos, anunciou a Polícia Judiciária esta sexta-feira.

A prática dos crimes de abuso sexual de crianças e de abuso sexual de menores dependentes "começou quando a criança tinha dez anos", em casa da família, no concelho de Penacova, distrito de Coimbra, disse uma fonte policial à agência Lusa.

Trabalhador da construção civil, "o arguido é padrasto da vítima e não tem antecedentes criminais", adiantou a fonte da PJ.

O homem foi detido na quarta-feira e ouvido em tribunal no dia seguinte.

Face à prática reiterada dos crimes de abuso sexual, durante quatro anos, a mãe da menina "começou a desconfiar", o que levou a uma participação às autoridades policiais.

Presente a um primeiro interrogatório judicial, foram aplicadas ao detido "as medidas de coação de proibição de contactos com a vítima e apresentações periódicas junto das autoridades", segundo um comunicado da Diretoria do Centro da Polícia Judiciária.

Aquela fonte da PJ disse que o homem terá de efetuar "duas apresentações por semana" no Posto Territorial de Penacova da GNR.