Homem detido por agredir bebé de 17 meses

Roberto Bessa Moreira Hoje às 11:19

Um homem de 32 anos foi detido por ser suspeito de agredir um menino de 17 meses de idade, filho da atual namorada.

O bebé já teve alta médica depois de um período de internamento no Hospital de Vila Franca de Xira no último domingo, com ferimentos na cara provocados pela alegada agressão.

O caso já gerou uma onda de indignação nas redes sociais, depois do próprio pai da criança, que já não mantém qualquer relação amorosa com a mãe do menino, ter denunciado a agressão no Facebook. Aliás, muitos amigos do progenitor disponibilizaram-se para retaliar, depois da morada do eventual agressor ter sido tornada pública.

Bebé estava aos cuidados do homem detido

Segundo o relato feito pelo pai do menino, tudo aconteceu no último domingo, quando a mãe da criança foi trabalhar e o menino ficou aos cuidados do namorado daquela. No entanto, horas depois, o homem de 32 anos telefonou à companheira a alertar para uma queda do bebé contra as grades do berçário, que lhe teria provocado ferimentos na cara.

A mãe rapidamente regressou a casa, em Vila Franca de Xira, e transportou o filho ao hospital da sua área de residência. E foram os médicos e enfermeiros desta unidade hospitalar que concluíram que os ferimentos na cara da criança não tinham sido causados por uma queda, mas sim por uma agressão. Por esse motivo, informaram o Ministério Público que, em seguida, encaminhou o caso para a PSP. E já nesta madrugada, a Polícia deteve o alegado agressor que, ainda durante o dia, deverá ser sujeito a primeiro interrogatório judicial.

Fonte oficial da PSP confirmou ao JN que o homem detido também chegou a formalizar uma queixa, na sequência de agressões de que terá sido alvo por parte de pessoas ligadas à família do menino.