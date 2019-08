Homem detido por agredir outro com gravidade

Glória Lopes Hoje às 14:10 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP anunciou, esta segunda-feira, a detenção de um homem suspeito de ter agredido outro com violência, em Mirandela, no passado dia 17 de agosto, que abandonou gravemente ferido na rua.

A detenção, efetuada em colaboração com a Polícia Judiciária de Vila Real, ocorreu na sequência de diversas diligências, depois de agentes da PSP terem detetado um homem, com 37 anos, residente na Póvoa de Lanhoso, a cambalear no Parque do Cardal, na cidade de Mirandela, pelas 9.40 horas daquele dia.

Segundo uma fonte do comando da PSP de Bragança o homem andava a cambalear, acabando por se prostrar no solo com sinais evidentes de ferimentos na zona do peito e perda abundante de sangue. A vítima foi socorrida no local pelos agentes com a ajuda de uma enfermeira que passava naquela altura, mas o seu estado de saúde careceu que fosse acionado o INEM.

O ferido foi, então, transportado para a unidade de urgência do Hospital de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real, onde foi observado e convenientemente tratado. A mesma fonte indicou que o homem encontra-se livre de perigo.

Entretanto, a PSP em coordenação com inspetores da Polícia Judiciária, desencadeou várias ações para apurar o autor da agressão. "O trabalho coordenado e conjugado com a Polícia Judiciária permitiu a gestão do local do crime, a produção objectiva de prova material e testemunhal e a detenção do autor do crime", referiu o comando da PSP de Bragança .

Apurou-se que o suspeito da agressão, um homem com 46 anos de idade, residente em S. Salvador, Mirandela, após a prática dos factos se havia posto em fuga. No entanto, foi detetado pelas autoridades umas horas depois, pelas 12.50 horas, e formalmente acusado do crime e detido.