Homem detido por ameaçar de morte a mãe e agredir irmã

Marisa Rodrigues Hoje às 18:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem foi detido por ameaçar de morte a própria mãe, a irmã e a ex-companheira, em Quarteira, no Algarve. O suspeito, de 35 anos, está em prisão preventiva, indiciado dos crimes de violência doméstica, roubo, extorsão e violação de domicílio.

As ameaças à mãe eram frequentes e ocorreram, pelo menos, em janeiro e fevereiro, quando o arguido saiu em liberdade condicional, após cumprir parte de uma pena de 8 anos de prisão a que foi condenado.



Segundo o Ministério Público de Loulé, é suspeito de "ameaçar de morte e injuriar, frequentemente, a sua mãe, com quem vivia em Quarteira". Também é suspeito de "ter forçado a entrada em casa da ex-namorada e, em frente dos filhos menores desta, tê-la ameaçado de morte e agredido e ter-lhe exigido dinheiro". Depois deste episódio, "quando a irmã do arguido se deslocou a esse local, terá sido também agredida e ameaçada de morte".



Após os crimes, o homem fugiu do Algarve, acabando por ser localizado e detido, no último fim de semana, em Lisboa. Presente a tribunal esta segunda-feira, foi sujeito a primeiro interrogatório judicial e ficou em prisão preventiva.