Homem detido por roubos a idosas em Peniche

Hoje às 17:52, atualizado às 18:00 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR deteve um homem por roubos por esticão a idosas em Peniche, onde circula uma petição a pedir medidas para combater a insegurança após vários assaltos violentos neste concelho do distrito de Leiria.

O suspeito, de 52 anos, foi detido no domingo e vai ser presente na terça-feira a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Leiria, por estar indiciado de três roubos por esticão a idosas, refere a GNR em comunicado divulgado esta segunda-feira

O homem é suspeito de roubos por esticão ocorridos entre 18 de janeiro e 14 de fevereiro, na freguesia da Atouguia da Baleia.

O homem subtraiu um telemóvel, uma carteira, uma mala e um total de 165 euros em numerário às vítimas, três idosas com 83, 87 e 88 anos, uma das quais teve de receber cuidados médicos, devido a uma queda resultante do roubo.

Uma petição na internet com cerca de 1500 subscritores está a circular a pedir "medidas que combatam a crescente insegurança" que a população de Peniche "sente neste momento".

Entre elas, apontam para a necessidade de serem retomadas as patrulhas a pé entre as 17 horas e a meia-noite, assim como o reforço dos efetivos das forças policiais e das patrulhas de carro nos restantes períodos do dia ou da noite.

Na petição, é também solicitado o aumento da intensidade da iluminação pública em "zonas escuras, propícias ao desenvolvimento da criminalidade".

Em comunicado enviado no dia 7 deste mês, o PS informou que se reuniu com a secretária de Estado Adjunta da Administração Interna, tendo exigido o aumento do efetivo da PSP e da GNR Peniche, sobretudo durante a época balnear, e a melhoria das respetivas condições de trabalho.

"O concelho, entre os meses de abril e outubro, tem uma afluência de turistas, que, no pico do verão, faz triplicar a população residente e conduz ao aumento de furtos", alertaram os socialistas.

Em janeiro, os vereadores do PSD na Câmara de Peniche enviaram também uma carta ao ministro da Administração Interna a pedir o aumento "urgente" do efetivo policial e a presença "mais assídua" nas ruas da GNR e da PSP para "devolver a segurança às pessoas e acabar com o clima de impunidade", alertando que o "Estado não pode continuar a falhar em Peniche".

Para os sociais-democratas, "não é aceitável" que os agentes da PSP em Peniche sejam inferiores a 40, quando "chegaram a ser 70".

PS e PSD alertaram para a ocorrência de assaltos a estabelecimentos comerciais, a pessoas na via pública e em habitações, um casal de idosos agredido violentamente na sua própria casa, o condutor de uma carrinha de distribuição de tabaco foi alvo de tiroteio em plena luz do dia, entre outras situações.

Em setembro, a assembleia municipal aprovou, por unanimidade, uma moção apresentada pelo PS, em que alertava para vários assaltos ocorridos e distúrbios junto aos bares da praia do Baleal, onde se verificaram dois tiroteios em noites distintas, resultando numa pessoa baleada.