Homem detido por suspeitas de ter abusado sexualmente de turista estrangeira

Um homem de 29 anos foi detido pelo crime de abuso sexual de uma turista de férias em Portugal, tendo ficado em prisão preventiva.

O homem foi "indiciado pela prática de um crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, ocorrido em Lisboa, no passado dia 06 de janeiro", segundo informação disponibilizada pela Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL) na sua página na internet.

A Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa adianta que, "segundo os fortes indícios recolhidos, apurou-se, no essencial, que na referida data", o suspeito "abusou sexualmente" de uma mulher estrangeira que estava de férias em Portugal.

Na sequência de queixa apresentada, da audição da vítima (em declarações para memória futura), e de outras diligências realizadas, o agressor veio a ser identificado e detido.

Foi constituído arguido e presente ao Juiz de Instrução Criminal para primeiro interrogatório na passada quinta-feira, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva por se verificarem "concretos perigos de continuação de atividade criminosa, perigo de fuga e de perturbação do inquérito", informa a PGDL.

A investigação prossegue sob a direção do Ministério Público (MP) na segunda secção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, com o apoio da Polícia Judiciária.